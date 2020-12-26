Alt liglerden haberler (26.12.20)

ALİ ÖZGÜN VE REİS TAŞIYOR

Mıslı.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28 puanla 5. sırada yer alan Sakaryaspor'da gol yükünü Muhammet Reis ve Ali Özgün çekiyor, ikili takımı sırtlıyor. 14 maçta forma giyen Muhammet Reis 6 gol atarken, 12 maçta forma bulan Ali Özgün ise 9 kez fileleri sarstı.

HAKEM İSYANI

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, hakem hatalarına isyan etti. Büyükkarcı, "İçel'den sonra Altındağ karşısında da net bir penaltımız es geçildi. Erok maçında golümüz iptal edildi. Adil yönetim istiyoruz" dedi.

YENİ BAŞKAN NİZAMOĞLU

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekibi Muğlaspor'da istifa eden Erol Kapiz'in yerine başkanlık görevine geçici olarak Hüseyin Nizamoğlu geldi. Yönetim, olağanüstü genel kurul yapılması için valiliğe başvuru yaptı. Cevap bekleniyor.

YOLU SONU AYDINLIK

TFF 1. Lig'de son 4 maçını kazanarak 29 puanla liderliğe yükselen Giresun'da Başkan Hakan Karaahmet çok heyecanlı. Karaahmet, "Bu yolun sonunda bir ışık görülüyor, o ışığın peşinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm Giresunlular çok mutlular, ancak bu mutluluk bizim omuzlarımıza daha fazla yük bindirdi. Çok çalışıyoruz" diye konuştu.

MENEMEN'DE İDMAN KRİZİ

TFF 1. Lig ekibi Menemen'de kriz çıktı. Futbolcular alacakların ödenmemesi ve yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevden alınması nedeniyle dün idmana çıkmadı. Menemenspor geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yenmesine rağmen sahada 6 yabancı bulundurarak kurar ihlali yapmıştı. Ardından yardımcı hoca Orhan Terzi gönderilmişti.