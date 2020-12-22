Samsun coştu

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 yenerek, puanını 27'ye çıkardı. 12'de Savicevic kaleciden dönen topa rövaşata denedi, top üst direkten dışarı çıktı. 25. dakikada Nadir'in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şutu Boluspor kalecisi Mosquera zorlukla çelmeyi başardı. 29'da Burak'ın ortasını iki hamlede kontrol eden Gökhan Alsan, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı. 1-0. İlk yarıda başka gol olmadı ve Samsunspor soyunma odasına önde girdi.



DEVREDE İŞİ BİTİRDİ

57. dakikada Burak'ın pasında topla buluşan Gökhan Alsan'ın altı pas çizgisinin hemen üstünden çektiği şut auta çıktı. 80. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Gyasi, kaleciyi geçemeyince meşin yuvarlağı filelere yollayamadı. Kalan sürede başka fırsat çıkmayınca Samsunspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, puanını 27'ye çıkartıp zirveye yaklaştı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Boluspor ise 13 puanda kaldı.



Balıkesir'in ardından Bolu'yu da deviren Karadeniz ekibi, zirveyi yeniden yakaladı. Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Ankaraspor deplasmanına çıkacak.