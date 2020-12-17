Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da mağlubiyetin faturası kesildi! Futbolculara para cezası verildi

'da mağlubiyetin faturası kesildi! Futbolculara para cezası verildi

1. Lig ekiplerinden Yılport 'da, geçen hafta karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle futbolculara 30'ar bin lira para cezası verildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 19:58
Samsunspor'da mağlubiyetin faturası kesildi! Futbolculara para cezası verildi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın 14. hafta maçında deplasmanda 'a 3-0 mağlup olduğu hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bursaspor takımı ile oynadığı müsabakasında armamıza ters düşen mücadele sergileyerek almış olduğu ağır yenilgi, başta yönetim kurulu başkanımız Yüksel Yıldırım olmak üzere taraftarımız ve tüm camiamızı derinden üzmüştür. Alınan bu ağır mağlubiyet 10 Aralık 2020 tarihinde kaybettiğimiz Futbol Kulübü Başkan Yardımcımız Erkanat'ın vefatının ardından olması üzüntümüzü daha da arttırmıştır. Bu nedenle yönetim kurulumuz 16 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında aldığı karar gereği profesyonel futbol takım oyuncularımıza 30'ar bin lira para cezası uygulanmasına karar vermiştir."

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