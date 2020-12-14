Haberler TFF 1.Lig Altay’dan farklı tarife

’dan farklı tarife

yükselişe geçen , alt sıralarda yer alan rakibi 'u rahat geçti: 4-1.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Altay’dan farklı tarife
yükselişe geçen , alt sıralarda yer alan rakibi 'u rahat geçti: 4-1. Dakika 26'da Marco Paixao'nun golüyle öne geçen siyah-beyazlı takım, 41'de Leandro Kappel ile farkı 2'ye çıkarıp soyunma odasının yolunu tuttu. Bu iki oyuncu ayrıca birbirlerinin attıkları gollerde asist yaptılar. Altay, ikinci yarının hemen başlarında Hakan Çimemre'nin kendi kalesine attığı golle 3-0'ı buldu. Son gol 90+5'te Eren'den geldi. 'nın tek sayısı 78'de ile penaltıdan geldi.
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