Altay’dan farklı tarife

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:16Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Ligdeyükselişe geçen Altay, alt sıralarda yer alan rakibi Adanaspor'u rahat geçti: 4-1. Dakika 26'da Marco Paixao'nun golüyle öne geçen siyah-beyazlı takım, 41'de Leandro Kappel ile farkı 2'ye çıkarıp soyunma odasının yolunu tuttu. Bu iki oyuncu ayrıca birbirlerinin attıkları gollerde asist yaptılar. Altay, ikinci yarının hemen başlarında Hakan Çimemre'nin kendi kalesine attığı golle 3-0'ı buldu. Son gol 90+5'te Eren'den geldi. Adana'nın tek sayısı 78'de Ergin Keleş ile penaltıdan geldi.