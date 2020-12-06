Menemenspor'a fren!

TFF 1. Lig'de 12. hafta mücadelesinde Menemenspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekipten Rayo'nun 29'uncu dakikada attığı gole Sikiru Olatunbosun 59'uncu dakikada karşılık verdi. Bu skorla iki maçlık serisi son bulan Menemenspor 13, Bandırmaspor ise 12 puana ulaştı.

Galibiyeti kaçırdık

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Geri düştüklerini hatırlatan Laleci, "İkinci yarıda karşılık verdik. Kazanabilecek fırsatlar da yakaladık fakat olmadı ve galibiyeti kaçırdık" diye konuştu.