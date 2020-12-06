Haberler TFF 1.Lig Menemenspor'a fren!

Menemenspor'a fren!

İki maçtır kazanan sarı-lacivertliler, Bandırma ile yenişemedi. ve Olatunbosun’un karşılıklı golleriyle puanlar paylaşıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 07:12
Menemenspor'a fren!

1. Lig'de 12. hafta mücadelesinde Menemenspor evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekipten 'nun 29'uncu dakikada attığı gole Sikiru Olatunbosun 59'uncu dakikada karşılık verdi. Bu skorla iki maçlık serisi son bulan Menemenspor 13, Bandırmaspor ise 12 puana ulaştı.

Galibiyeti kaçırdık

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk , galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Geri düştüklerini hatırlatan Laleci, "İkinci yarıda karşılık verdik. Kazanabilecek fırsatlar da yakaladık fakat olmadı ve galibiyeti kaçırdık" diye konuştu.

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