Tımsah iddialı

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 12. haftasında bugün evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi Altay deplasmanında son bulan Bursaspor, Ümraniye karşısında bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. 11 maçta 14 puan toplayan Timsahlar, sahasında oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

TAKIMDA 3 EKSİK VAR

Bursaspor'da Özer Hurmacı, Furkan Emre Ünver ve Vefa Temel'in sakatlıkları devam ediyor. Yine Bursa gibi 4 maçlık yenilmezlik serisi sahasındaki Menemen mağlubiyetiyle son bulan Ümraniyespor da ligde 10 puanla 15. sırada düşmeme mücadelesi veriyor. İstanbul ekibi, deplasmanda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı.

Bursa ile Ümraniye arasında oynanan 2'si lig, 2'si kupa, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere toplam 5 maçın 4'ünü Timsah kazanırken, 1 maç ise beraberlikle bitti.