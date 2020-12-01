Paşa mesaj verdi

Altay’ın ‘Marco Paşa’ lakaplı forveti Paixao, Bursa maçında kulübeden gelip 2 gol attı ve ‘Yerim ilk 11’ dedi
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 00:16Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Üstü üste aldığı iki galibiyetle yeniden yarışa ortak olan Altay'da 3. sezonunu geçiren gol kralı Marco Paixao, ligde ilk kez Bursaspor karşısında yedek kalmıştı. Teknik Direktör Yücel İldiz, önceki hafta Menemenspor maçında 61. dakikada oyundan aldığı Portekizli santrforu, Bursaspor karşısında yedek oyuncular listesine yazdı. Teknik patron Yücel İldiz'in 58. dakikada sahaya sürdüğü 36 yaşındaki forvet, 69. ve 79. dakikalarda attığı iki golle 3-1'lik galibiyetin mimarı oldu. 'Marco Paşa' lakaplı santrfor, bu gollerle tecrübeli hocaya, "Benim yerim ilk 11" mesajını vermiş oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk yılında 29, geçen sezon ise 22 gol atarak üst üste iki kez 1. Lig'in gol kralı unvanını kazanan Paixao, ligde daha önce çıktığı 74 karşılaşmanın tümünde ilk 11'de görev almıştı.