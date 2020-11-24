Altınordu tarih yazdı

KONYASPOR'A GÖZDAĞI
Beyaz Grup lideri Manisa FK, gözünü kupaya çevirdi. Perşembe günü deplasmanda Süper Lig'den Konya'ya konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, kupada da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini vurguladı.
ADIYAMAN SÜRPRİZİ
MİSLİ.com 3. Lig 4. Grup'ta iki erteleme maçı dün oynandı. Siirt İÖİ evinde Karaköprü'ye 3-0, Aksaray da Adıyaman'a 2-1 kaybetti. Adıyaman 18 puanla lider Aksaray'ı yakaladı. Siirt ise 10 puanla 12. sırada kalırken, Karaköprü 13. basamağa çıktı.