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Altınordu tarih yazdı

1. Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altınordu, 7 sezondur yer aldığı ligde ilk kez zirvede yer aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Altınordu tarih yazdı
1. Lig'de evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Altınordu, 7 sezondur yer aldığı ligde ilk kez zirvede yer aldı. ekibi, şimdiye kadar sadece evinde Bursa'ya 2-0, deplasmanda ise 'ya 5-2 yenildi.


KONYASPOR'A GÖZDAĞI
Beyaz Grup lideri Manisa FK, gözünü kupaya çevirdi. Perşembe günü deplasmanda 'den Konya'ya konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, kupada da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini vurguladı.

ADIYAMAN SÜRPRİZİ
MİSLİ.com 3. Lig 4. Grup'ta iki erteleme maçı dün oynandı. Siirt İÖİ evinde Karaköprü'ye 3-0, da 'a 2-1 kaybetti. Adıyaman 18 puanla lider Aksaray'ı yakaladı. Siirt ise 10 puanla 12. sırada kalırken, Karaköprü 13. basamağa çıktı.
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