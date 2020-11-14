Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (14.11.20)

Alt liglerden haberler (14.11.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:56 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (14.11.20)

GEÇMİŞ OLSUN YILDIRIM

Başkanı Yüksel Yıldırım ile oğlu Jasper Yıldırım'ın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Baba-oğul evde karantinaya alındı. 7. kez teste giren ve pozitif çıkan Başkan Yıldırım ve oğlu, filyasyon ekiplerinin kontrolünde evde karantinaya alındı. Yıldırım'ın 10 günün ardından yeniden test olacağı öğrenildi.

VAKA 25 OLDU

Kırmızı Grup ekibi 'ta 18 futbolcunun virüs testinin pozitif çıkmasıyla, vaka sayısı 25'e ulaştı. 22 futbolcu, 1 masör, 1 antrenör ve 1 sportif direktörün corona olmasıyla, bugünkü Tarsus İY maçı ertelendi

5 CORONA VAR

3. Lig 2. Grup ekibi Fethiyespor, 4 futbolcu ile 1 personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dört kişinin takip ve tedavi sürecine protokoller kapsamında başlandığı duyuruldu.

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