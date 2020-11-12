Son dakika: TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 5 futbolcuda corona virüsü görüldü

Futbol camiasında görülen corona virüsü vakaları artarak devam ediyor. Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

11.11.2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 5 futbolcumuz, 1 antrenörümüz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp personelimiz izolasyonda olup, tedavileri devam etmektedir.



