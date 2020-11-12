Haberler TFF 1.Lig Son dakika: TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 5 futbolcuda corona virüsü görüldü

Son dakika: 1. Lig takımlarından 'da 5 futbolcuda corona virüsü görüldü

Son dakika haberleri... 1. Lig takımlarından Beypiliç 'da corona virüsü vakaları artıyor. Kulüp yapılan son testlerde 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:31
Son dakika: TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da 5 futbolcuda corona virüsü görüldü

camiasında görülen corona virüsü vakaları artarak devam ediyor. Son olarak 1. Lig takımlarından Beypiliç 'da 5 futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

11.11.2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 5 futbolcumuz, 1 antrenörümüz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp personelimiz izolasyonda olup, tedavileri devam etmektedir.


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