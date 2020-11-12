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'da Cocalic şeytanın bacağını kıramıyor!

1. Lig takımlarından 'da, Cocalic şanssızlığı yaşanıyor. Boşnak savunma oyuncusu , ligde çıktığı 4 maçı da puan yüzü göremeden tamamladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:51 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:17
Altay'da Cocalic şeytanın bacağını kıramıyor!

1'inci Lig kulüplerinden 'da stoper , siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 resmi maçta da mağlubiyet yaşadı.

Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak savunmacı, ilk kez 2'nci haftadaki İstanbulspor deplasmanında ilk 11'de şans buldu. Altay, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından oynanan 3 maçta kadroya alınmayan 32 yaşındaki defans oyuncusu, takımda görülen corona virüsü vakaları sonrası Altınordu derbisiyle ilk 11'e döndü. Siyah-beyazlılar, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Altay'ın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 2-0 yenilerek elendiği kupa maçında da Cocalic, 90 dakika sahadaydı. temsilcisi son olarak evinde 'a 2-1 kaybederken, ilk 11'de yer alan Boşnak futbolcu yine puan yüzü görememiş oldu.

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