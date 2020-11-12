Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (12.11.20)

Alt liglerden haberler (12.11.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:05 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Alt liglerden haberler (12.11.20)

DURMADAN DEVAM

'da Ataberk Dadakdeniz'in sakatlanmasıyla 5. haftada kaleye geçen , 8 gol yese de kurtardıklarıyla takımına büyük katkı sağladı. 20 yaşındaki eldiven, "Durmadan, yorulmadan devam" diye camiaya moral verdi.

PİDEYE GELMEDİLER!

Y.'da Başkan Yüksel Yıldırım, yabancı oyunculara yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başkan Yıldırım, "Yabancıları Samsun'a balık, pide yiyip tatil yapmaya getirmedik! Bunlar sakatlıktan, Covid-19 vakalarından dönüyor. Bu yabancı oyuncular ile iyi bir takım olup şampiyon olmaya ant içtik; bu yola başımızı koyduk" paylaşımını yaptı.

BAŞKAN ÜSTLENDİ

İddialı kadrosuna rağmen son 3 maçını yitiren ve 8 haftada 1 kez kazanan Bandırma'da Başkan Onur Göçmez, öz eleştiri yaptı. Göçmez, " politikasında kendimi hatalı görüyorum. Bazı bölgelere çok takviye yapabilirdik" diye konuştu.

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