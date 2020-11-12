Alt liglerden haberler (12.11.20)

DURMADAN DEVAM

Bursaspor'da Ataberk Dadakdeniz'in sakatlanmasıyla 5. haftada kaleye geçen Deniz Aydın, 8 gol yese de kurtardıklarıyla takımına büyük katkı sağladı. 20 yaşındaki eldiven, "Durmadan, yorulmadan devam" diye camiaya moral verdi.

PİDEYE GELMEDİLER!

Y.Samsun'da Başkan Yüksel Yıldırım, yabancı oyunculara yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Başkan Yıldırım, "Yabancıları Samsun'a balık, pide yiyip tatil yapmaya getirmedik! Bunlar sakatlıktan, Covid-19 vakalarından dönüyor. Bu yabancı oyuncular ile iyi bir takım olup şampiyon olmaya ant içtik; bu yola başımızı koyduk" paylaşımını yaptı.

BAŞKAN ÜSTLENDİ

İddialı kadrosuna rağmen son 3 maçını yitiren ve 8 haftada 1 kez kazanan Bandırma'da Başkan Onur Göçmez, öz eleştiri yaptı. Göçmez, "Transfer politikasında kendimi hatalı görüyorum. Bazı bölgelere çok takviye yapabilirdik" diye konuştu.