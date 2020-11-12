Haberler TFF 1.Lig Altay’da moral kampı

’da moral kampı

24 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi sonrası çıktığı iki maçı kaybeden , nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Altay’da moral kampı

24 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi sonrası çıktığı iki maçı kaybeden , nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. Teknik direktör , "Pandemi bize ağır geldi. İçinde bulunduğumuz o havadan çıkmamız gerekiyordu. Antalya kampıyla takımdaki hava değişti" diye camiaya umut dağıttı.

BİZE ULAŞIN