24 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi sonrası çıktığı iki maçı kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Pandemi bize ağır geldi. İçinde bulunduğumuz o havadan çıkmamız gerekiyordu. Antalya kampıyla takımdaki hava değişti" diye camiaya umut dağıttı.
Altay’da moral kampı
24 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi sonrası çıktığı iki maçı kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50