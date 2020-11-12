Altay’da moral kampı

24 futbolcusunda corona virüsü tespit edilmesi sonrası çıktığı iki maçı kaybeden Altay, milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Pandemi bize ağır geldi. İçinde bulunduğumuz o havadan çıkmamız gerekiyordu. Antalya kampıyla takımdaki hava değişti" diye camiaya umut dağıttı.