Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (11.11.20)

Alt liglerden haberler (11.11.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Alt liglerden haberler (11.11.20)

ERTELEME MAÇLARI ARALIK'TA

1. Lig'de corona virüsü vakaları ve 'deki felaketi nedeniyle ertelenen iki maçın programı belli oldu. Deprem gerekçesiyle ertelenen Menemen-Ankaraspor 1, Covid-19 vakaları nedeniyle tehir edilen Altay- Giresun maçı ise 2 Aralık'ta saat 13.30'da oynanacak.

ORDU FIRSAT TEPTİ

3. Lig 4. Grup'ta Karaköprü, evinde 52 ile 1-1 berabere kaldı. Ordu, 63'te Gürkan'ın golüyle öne geçerken, Karaköprü 83'te Umut'la 1 puanı kurtardı. Ligde Orduspor 3, Karaköprü 13. sıraya çıktı.

VİRÜSTEN TEHİR

2. Lig 'ta 14 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken FK-Amedspor karşılaşması ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

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