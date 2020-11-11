Alt liglerden haberler (11.11.20)

ERTELEME MAÇLARI ARALIK'TA

TFF 1. Lig'de corona virüsü vakaları ve İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen iki maçın programı belli oldu. Deprem gerekçesiyle ertelenen Menemen-Ankaraspor 1, Covid-19 vakaları nedeniyle tehir edilen Altay- Giresun maçı ise 2 Aralık'ta saat 13.30'da oynanacak.

ORDU FIRSAT TEPTİ

3. Lig 4. Grup'ta Karaköprü, evinde 52 Ordu ile 1-1 berabere kaldı. Ordu, 63'te Gürkan'ın golüyle öne geçerken, Karaköprü 83'te Umut'la 1 puanı kurtardı. Ligde Orduspor 3, Karaköprü 13. sıraya çıktı.

VİRÜSTEN TEHİR

2. Lig Beyaz Grup'ta 14 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken Çorum FK-Amedspor karşılaşması ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.