Timsah keyifli

Bugün Ankaraspor'la karşılaşacak Bursaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Dün yapılan son idmanda futbolcuların oldukça moralli ve neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Teknik Direktör Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, pas pres oyunuyla tamamladı. Ankaraspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtilen Burak Kapacak, son yapılan idmanda yer aldı. Mustafa Er'in şans vermesi halinde Burak forma giyebilecek.