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Bal-Kes vurgunu

Haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanına çıkan ; Ezeh (2) ve ’in golleriyle 3 puana uzandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:49 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Bal-Kes vurgunu

1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında ile deplasmanda karşılaşan , 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Konuk ekip ilk yarıyı Okwuchukwu Francis Ezeh'in golüyle 1-0 önde kapadı. Altay, 53'te Regattin ile skoru eşitledi: 1-1. Ezeh ile 79'da yeniden öne geçen (2-1) Bal-Kes, 87'de 'in golüyle galibiyetini perçinledi. Bu sonucun ardından Altay 10 puanda kalırken, Balıkesirspor puanını 13'e yükseltti.

'UMUT VAR'
Balıkesirsporlular ısınmaya, "Her şeye rağmen umut var. Geçmiş olsun " yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde, Elif bebeğin kurtarılırken kahraman itfaiyeci Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu anın resmedildiği figür yer aldı.

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