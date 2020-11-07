Bal-Kes vurgunu

TFF 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Altay ile deplasmanda karşılaşan Balıkesirspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Konuk ekip ilk yarıyı Okwuchukwu Francis Ezeh'in golüyle 1-0 önde kapadı. Altay, 53'te Regattin ile skoru eşitledi: 1-1. Ezeh ile 79'da yeniden öne geçen (2-1) Bal-Kes, 87'de Mrsic'in golüyle galibiyetini perçinledi. Bu sonucun ardından Altay 10 puanda kalırken, Balıkesirspor puanını 13'e yükseltti.

'UMUT VAR'

Balıkesirsporlular ısınmaya, "Her şeye rağmen umut var. Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde, Elif bebeğin kurtarılırken kahraman itfaiyeci Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu anın resmedildiği figür yer aldı.