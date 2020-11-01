Haberler TFF 1.Lig Timsah coştu

Timsah coştu

Boluspor’u konuk eden , geriye düştüğü maçta genç isimleri (2), Burak ve Çağatay’la 3 puanın sahibi ol

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 06:50
Timsah coştu

TFF 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde , Boluspor'u ağırladı. Maçta geriye düşen Bursaspor; genç oyuncuları (2), ve Çağatay Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursaspor, iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Konuk ekip, 8'de Muhammed Bayır'la öne geçerken; Bursaspor, 21. dakikada genç golcüsü Ali Akman'ın şık aşırtmasıyla mücadelede eşitliği sağladı: 1-1.

KAPANIŞ BATUHAN'DAN
TİMSAH, 38'de Burak Kapacak'la öne geçti: 2-1. Devre bu sonuçla geçilirken; Ali Akman, 51'de dakikada farkı ikiye çıkardı: 3-1. 77'de Melih Okutan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2. 86. dakikada Çağatay'ın pasıyla topla buluşan Batuhan Kör, mücadelenin skorunu belirledi: 4-2. Bu sonucun ardından iki haftalık galibiyet hasretine son veren Bursaspor, puanını 10'a yükseltti. Ligde galibiyeti olmayan Boluspor, ise 3 puanda kaldı.

BİZE ULAŞIN