Ümit Özat: Seri yapmalıyız

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:03Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ligde Ümraniye ve Bandırma'yı yenerek çıkışa geçen Adana Demir'de keyifler yerinde. Teknik Direktör Ümit Özat, pazar günü Samsun'u yenerek seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. Özat, "Hep kazanmalıyız ve seri yapmalıyız. Bunu başarabilecek oyuncularım var. İyi bir oyuncu ekibine sahibiz" diye konuştu. 10. haftayı işaret eden Özat, "Çok büyük anormallikler olmazsa 10. haftadan sonra bu trenin kalkacağına, arkasına bakmadan ilerleyeceğine inanıyorum, çünkü son bir milli maç arası olur. Önemli olan oraya kadar gitmek" diye konuştu.