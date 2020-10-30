Haberler TFF 1.Lig Ümit Özat: Seri yapmalıyız

: Seri yapmalıyız

Son iki maçta 6 puan alan ’de , “Hep kazanmalıyız ve seri yapmalıyız. maçı bu yüzden çok önemli olacak” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 23:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ümit Özat: Seri yapmalıyız
Ligde Ümraniye ve Bandırma'yı yenerek çıkışa geçen 'de keyifler yerinde. Teknik Direktör , pazar günü 'u yenerek seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. Özat, "Hep kazanmalıyız ve seri yapmalıyız. Bunu başarabilecek oyuncularım var. İyi bir oyuncu ekibine sahibiz" diye konuştu. 10. haftayı işaret eden Özat, "Çok büyük anormallikler olmazsa 10. haftadan sonra bu trenin kalkacağına, arkasına bakmadan ilerleyeceğine inanıyorum, çünkü son bir milli maç arası olur. Önemli olan oraya kadar gitmek" diye konuştu.
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