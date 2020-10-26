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Corona virüsü pençesine yakalanan 'da moraller bozuk...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 23:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Altay moralsiz

Corona virüsü pençesine yakalanan 'da moraller bozuk... Siyah-beyazlılarda dışında 24 futbolcunun ve 9 çalışanın testi pozitif çıkmıştı. Spor kulüplerinin geçmiş olsun mesajları yayınladığı Altay'ın dün oynaması gereken Giresunspor karşılaşması ertelenmişti. Altay'ın önümüzdeki hafta yapacağı Tuzlaspor müsabakası da karantina nedeniyle oynanamayacak.

DURUMLAR İYİ
Altay'da futbolcuların da Teknik Direktör Yücel İldiz'in de durumunun iyi olduğu öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adamın herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi. ekibinin en erken 6 Kasım 2020'de İzmir'de yapılacak karşılaşmasına çıkması bekleniyor.

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