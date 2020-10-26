Altay moralsiz

Corona virüsü pençesine yakalanan Altay'da moraller bozuk... Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yücel İldiz dışında 24 futbolcunun ve 9 çalışanın testi pozitif çıkmıştı. Spor kulüplerinin geçmiş olsun mesajları yayınladığı Altay'ın dün oynaması gereken Giresunspor karşılaşması ertelenmişti. Altay'ın önümüzdeki hafta yapacağı Tuzlaspor müsabakası da karantina nedeniyle oynanamayacak.

DURUMLAR İYİ

Altay'da futbolcuların da Teknik Direktör Yücel İldiz'in de durumunun iyi olduğu öğrenildi. 67 yaşındaki teknik adamın herhangi bir şikayetinin olmadığı bildirildi. İzmir ekibinin en erken 6 Kasım 2020'de İzmir'de yapılacak Balıkesirspor karşılaşmasına çıkması bekleniyor.