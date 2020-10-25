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Bandırmaspor Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma oynanacak. Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına 'yi getiren , sahasında geçtiğimiz sezon 'in kapısından dönen Demirspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede iki taraf da kazanarak haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Peki, Bandırmaspor- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:38
Bandırmaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'in 7. haftasında sahasında Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım, 5 puanla 13. sırada bulunurken, konuk ekip Demirspor ise 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bandırmaspor, hafta içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Serdar Bozkurt ile yollarını ayıran temsilcisi, ile sözleşme imzaladı. Öte yandan geçtiğimiz sezon 'in kıyısından dönen ve play-off finalinde Karagümrük'e kaybeden Adana ekibi, lige yine iddialı bir başlangıç yaptı. yönetimindeki Güney temsilcisi, haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

BANDIRMASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor'un sahasında 'u konuk edeceği maç bugün 13.30'da başlayacak. Kritik mücadele Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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