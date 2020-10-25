Bandırmaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım, 5 puanla 13. sırada bulunurken, konuk ekip Demirspor ise 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bandırmaspor, hafta içinde teknik direktör değişikliğine gitti. Serdar Bozkurt ile yollarını ayıran Balıkesir temsilcisi, Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı. Öte yandan geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kıyısından dönen ve play-off finalinde Karagümrük'e kaybeden Adana ekibi, lige yine iddialı bir başlangıç yaptı. Ümit Özat yönetimindeki Güney temsilcisi, haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

BANDIRMASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor'un sahasında Adana Demirspor'u konuk edeceği maç bugün 13.30'da başlayacak. Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.