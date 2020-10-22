Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Corona virüsü kabusu sürüyor. Son olarak, 1. Lig ekiplerinden Yılport 'da bir oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:45
Samsunspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı ekibin cumartesi günü sahasında yapacağı Ankara Keçiörenspor maçı öncesinde tüm oyuncular, Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

ekibinde geçen hafta testi pozitif çıkan bir oyuncunun bugün ikinci kez gerçekleştirilen testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

Oyuncuların evlerinde izolasyonda bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinde daha önce de , Erkam Reşmen, Burak Çalık, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Veli Çetin ve Nurullah Aslan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmış, tedavilerinin ardından iyileşmişlerdi.

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