Haberler TFF 1.Lig Altay Harun Alpsoy’u kaptı!

’u kaptı!

Siyah-beyazlılar, ’un 23 yaşındaki orta sahasını 1 yıllığına kiraladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Altay Harun Alpsoy’u kaptı!

Deplasmanda Keçiörengücü'nü yenerek 4 maçta 7 puana ulaşan , son günde transfer bombasını patlattı. Siyahbeyazlılar, 'un genç orta sahası 'u 1 yıllığına kiraladı. Kulubüyle sözleşmesini 2023'e kadar uzatan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon ekibinde forma giyecek. Öte yandan siyahbeyazlılar, daha önce anlaşma sağladığı Türk asıllı İsviçreli stoper Berkay Sülüngöz'le de sözleşme imzaladı.

BİZE ULAŞIN