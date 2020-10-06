Altay Harun Alpsoy’u kaptı!

Deplasmanda Keçiörengücü'nü yenerek 4 maçta 7 puana ulaşan Altay, son günde transfer bombasını patlattı. Siyahbeyazlılar, Antalyaspor'un genç orta sahası Harun Alpsoy'u 1 yıllığına kiraladı. Kulubüyle sözleşmesini 2023'e kadar uzatan 23 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon İzmir ekibinde forma giyecek. Öte yandan siyahbeyazlılar, daha önce anlaşma sağladığı Türk asıllı İsviçreli stoper Berkay Sülüngöz'le de sözleşme imzaladı.