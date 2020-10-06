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Ban-ban coştu!

Bandırma, son gün iki ismi daha kadrosuna kattı. Erzurum’un Malili orta sahası (21) ve İspanyol on numara ’yla (34) imzalar atıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Ban-ban coştu!

Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor, son günü de hareketli geçirdi. Bordo-beyazlılar, Erzurumspor'un Malili orta sahası ve son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Anorthosis'te forma giyen 'yu da renklerine bağladı. 2018'de Erzurum'a olan 21 yaşındaki Ba, geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselmişti. Kupada 8 maça çıkan Malili oyuncu, ligde ise 2 karşılaşmada oynadı. Bu sezon ise 'in ilk haftasında şans bulan Ba, kiralık olarak Bandırma forması giyecek. On numara pozisyonunda görev yapan Ruben Rayo ise , Maccabi Haifa, Esportiva Lleida, B ve Sochaux gibi takımlarda oynadı. 34 yaşındaki İspanyol maestro, kariyerinde 333 maça çıkarken; 90 gol, 41 asistle oynadı. Rayo, geçen yıl ise 23 maçta 14 gol, 7 asistle şov yapmıştı.

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