Ban-ban coştu!

Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor, son günü de hareketli geçirdi. Bordo-beyazlılar, Erzurumspor'un Malili orta sahası Mahamadou Ba ve son olarak Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Anorthosis'te forma giyen Ruben Rayo'yu da renklerine bağladı. 2018'de Erzurum'a transfer olan 21 yaşındaki Ba, geçtiğimiz sezon A Takım'a yükselmişti. Kupada 8 maça çıkan Malili oyuncu, ligde ise 2 karşılaşmada oynadı. Bu sezon ise Süper Lig'in ilk haftasında şans bulan Ba, kiralık olarak Bandırma forması giyecek. On numara pozisyonunda görev yapan Ruben Rayo ise Asteras Tripolis, Maccabi Haifa, Esportiva Lleida, Barcelona B ve Sochaux gibi takımlarda oynadı. 34 yaşındaki İspanyol maestro, kariyerinde 333 maça çıkarken; 90 gol, 41 asistle oynadı. Rayo, geçen yıl ise 23 maçta 14 gol, 7 asistle şov yapmıştı.