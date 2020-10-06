Alt liglerden haberler (06.10.2020)

MENEMEN'DEN ÇİFTE TRANSFER

Menemenspor, transfer sezonunu iki imzayla bitirdi. Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Burak Albayrak'ı kiralarken; son olarak Yeni Malatya forması giyen golcü Kubilay Yılmaz'ı da (24) aldı. 22 yaşındaki Burak, Vedat Muriç transferinde takas ile Çaykur Rize'nin yolunu tutmuştu.

KÖRFEZ'DE 2 İMZA

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup ekibi Kocaelispor, son gün Bandırmaspor'dan iki transfer gerçekleştirdi. Takımı Taner Gülleri'ye emanet eden yeşil-siyahlılar, 30 yaşındaki on numara İrfan Başaran ve 23 yaşındaki sol kanat Benhur Keser'i kadrosuna kattı.

AYKUT DEMİR BOLUSPOR'DA

Erzurum'la yollarını ayıran Aykut Demir'in yeni durağı Boluspor oldu. 31 yaşındaki stoper, kırmızı-beyazlı takımla anlaşma sağladı. Hollanda'da yetişen tecrübeli savunmacı, G.Birliği, Trabzon, Osmanlı ve Giresun gibi takımlarda oynamıştı. Aykut, geçen sezon 26 karşılaşmada oynadı ve 1 asist yaptı.

KAZANAN ÇANKAYA

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 3. haftanın kapanış maçında Çankaya FK ile Payasspor karşılaştı. Etimesgut Stadı'ndaki mücadeleyi Bekir ve Furkan'ın golleriyle 2-0 kazanan Çankaya, puanını 6 yaptı. Payas, 1 puanla son sırada kaldı.

BİLAL VEDA ETTİ

Son olarak Bolu forması giyen Bilal Kısa (37), futbolu bıraktı. F.Bahçe ve G.Saray'da da oynayan Bilal, "Çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

TUZLA ŞOVLA BİTİRDİ

Tuzlaspor, transferin son gününde iki ismi birden kadrosuna katarak şov yaptı. Mavi-beyazlılar, İstanbulspor'dan 28 yaşındaki Boşnak orta saha Aldin Cajic ve Adana Demirspor'dan 25 yaşındaki Suriyeli on numara Aias Aosman'ı renklerine bağladı.

KEÇİÖREN KRALI KAPTI

Ankara Keçiörengücü, Kosovalı forvet Arb Manaj'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 75 bin euro bonservis bedeli ödenen 22 yaşındaki Manaj, geçen sezon Kosova Süper Lig'nde Trepca 89'la çıktığı 29 maçta 17 golle krallıkta zirvede yer almıştı.