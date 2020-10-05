Berkay Sülüngöz Altay'da!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'le anlaştı. Siyah-beyazlılar transferin son gününde İzmir'e gelen İsviçre doğumlu savunmacıyla el sıkıştı. İsviçre'de FC Solothurn, Basel U21, Rapperswil-Jona ve son olarak Vaduz takımında görev alan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 maçta görev alırken 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. 1.88 boyundaki Berkay, İsviçre 2'nci Ligi'nde 64 maçta 7 gol kaydetti. Gurbetçi defans oyuncusu geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıktı.