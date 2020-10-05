Haberler TFF 1.Lig Berkay Sülüngöz Altay'da!

Altay'da!

doğumlu stoper , transferin son gününde Altay'a imza attı. Son olarak takımında ter döken savunma oyuncusu, 23 maçta 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:26 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:05
Berkay Sülüngöz Altay'da!

1'inci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi stoper 'le anlaştı. Siyah-beyazlılar transferin son gününde 'e gelen doğumlu savunmacıyla el sıkıştı. İsviçre'de FC Solothurn, Basel U21, Rapperswil-Jona ve son olarak takımında görev alan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 maçta görev alırken 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı. 1.88 boyundaki Berkay, İsviçre 2'nci Ligi'nde 64 maçta 7 gol kaydetti. Gurbetçi defans oyuncusu geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıktı.


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