Timsah nihayet

Bursaspor, sahasında sezonun ilk galibiyetini aldı: 3-1. Evinde daha önce oynadığı iki maçı kaybeden yeşil- beyazlılar, Balıkesirspor'u 90+'larda yıkıp 3 puan özlemini dindirdi. Maçın 13'üncü dakikasında Burak Kapacak'ın asistinde Ali Akman, kaleci Atilla'yı mağlup ederek Timsah'ı 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Balıkesirspor'da Foxi Kethovoama, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.



2 GOL VE 1 ASİST!

İkinci yarıda ev sahibi Bursaspor'un eşitliği bozma çabaları vardı. 90+2'de İsmail'in akıllıca kullandığı taç atışında topla buluşan Ali Akman, kale sahasındaki Batuhan Kör'ü gördü, o da skoru 2-1 yaptı. Bu golün sevincini yaşarken, maçın yıldızı olan Ali Akman, 90+5'te topla ceza sahasında adeta dans ederek rakiplerinin arasından fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1.