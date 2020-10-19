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nihayet

’ın 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta ’u uzatma dakikalarında devirip evinde ilk 3 puan sevincini yaşadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Timsah nihayet

, sahasında sezonun ilk galibiyetini aldı: 3-1. Evinde daha önce oynadığı iki maçı kaybeden yeşil- beyazlılar, 'u 90+'larda yıkıp 3 puan özlemini dindirdi. Maçın 13'üncü dakikasında Burak Kapacak'ın asistinde , kaleci Atilla'yı mağlup ederek 'ı 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Balıkesirspor'da Foxi Kethovoama, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

2 GOL VE 1 ASİST!
İkinci yarıda ev sahibi Bursaspor'un eşitliği bozma çabaları vardı. 90+2'de İsmail'in akıllıca kullandığı taç atışında topla buluşan Ali Akman, kale sahasındaki Batuhan Kör'ü gördü, o da skoru 2-1 yaptı. Bu golün sevincini yaşarken, maçın yıldızı olan Ali Akman, 90+5'te topla ceza sahasında adeta dans ederek rakiplerinin arasından fileleri havalandırdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-1.

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