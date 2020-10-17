Çotanak iddialı

Giresunspor, yarın oynayacağı Ankaraspor maçını kazanmanın planlarını yaptı. Karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı ekibin iki oyuncusu iddialı açıklamalar yaptı. Uzun yıllar sonra Çotanak'a dönen Eren Tozlu, "Aramızdaki uyum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Önümüzde bir Ankaraspor maçı var. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Ankaraspor maçında devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Yeşil-beyazlı takımın Polonyalı futbolcusu Michal Nalepa ise ligde son oynadıkları Boluspor maçında iyi ve güzel bir futbol sergilediklerini ifade etti. Kendileri için kazanmanın önemli olduğunu kaydeden Nalepa, "O maçı da kazanmasını bildik. Çünkü bizim hedefimiz ligin başından beri Süper Lig. Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı gerçekten çok istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.