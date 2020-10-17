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Giresunspor’lu ve , Ankaraspor maçı için iddialı konuştu: “Kazanarak 3’te 3 yapmayı planlıyoruz.”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:33 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Çotanak iddialı

Giresunspor, yarın oynayacağı Ankaraspor maçını kazanmanın planlarını yaptı. Karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı ekibin iki oyuncusu iddialı açıklamalar yaptı. Uzun yıllar sonra 'a dönen , "Aramızdaki uyum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Önümüzde bir Ankaraspor maçı var. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Ankaraspor maçında devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Yeşil-beyazlı takımın Polonyalı futbolcusu ise ligde son oynadıkları maçında iyi ve güzel bir futbol sergilediklerini ifade etti. Kendileri için kazanmanın önemli olduğunu kaydeden Nalepa, "O maçı da kazanmasını bildik. Çünkü bizim hedefimiz ligin başından beri . Şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı gerçekten çok istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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