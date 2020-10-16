Haberler TFF 1.Lig Samsunspor'da corona virüsüne yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

'da corona virüsüne

1. Lig ekiplerinden 'da yeni tip corona virüsüne (koronavirüs) .

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 11:28
Samsunspor'da corona virüsüne yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

1. Lig ekiplerinden Yılport 'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) .

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maç öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Hafta başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Veli Çetin, Ange Plumain ve Gökhan Alsan'ın son test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

İzolasyon süreçleri devam eden 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

ekibinde daha önce de Nurullah Aslan, , Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Burak Çalık ve Edwin Gyasi koronavirüse yakalanmıştı.

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