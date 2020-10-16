Samsunspor'da corona virüsüne yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan futbolcuların testleri negatif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maç öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Hafta başında Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Veli Çetin, Ange Plumain ve Gökhan Alsan'ın son test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.

İzolasyon süreçleri devam eden 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde daha önce de Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Burak Çalık ve Edwin Gyasi koronavirüse yakalanmıştı.