Samsun tek attı

Süper Lig'e çıkma iddiasıyla sezona başlayan Yılport Samsun evinde Akhisar'ı konuk etti. Kırmızı Şimşekler, maçı İlyas Kubilay Yavuz'un harika golüyle maçı kazandı. 26. dakikada sakatlanan Gökhan Alsan'ın yerine oyuna giren İlyas, Buğra Çağıran'dan aldığı pasla rakip ceza sahasına doğru yöneldi. İki kişiyi çalımlayıp kaleyi karşısına alan İlyas Kubilay nefis vurarak topu kalecinin solundan ağlara yolladı. İlyas bu sezonki ilk golünü kaydetti. Altay ve Bandırma deplasmanlarından 2 puan çıkaran Samsun evinde Ümraniye'den sonra Akhisar'ı da yıktı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Samsunspor golün sahibi İlyas Kubilay Yavuz maç sonu çok mutlu olduğunu söyledi. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Yavuz, "Maçın kilitlendiği anda gol bulmak bizim için çok önemliydi. Golden ziyade kazanmak önemliydi. Çok mutluyum. Lig sonunda ipi göğüslemek istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz" dedi.