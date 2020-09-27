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Bandırmaspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Bandırmaspor sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 09:05 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 09:05
Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor ile Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Samsunspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

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