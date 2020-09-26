Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:29 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:32
Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile karşılaşacak. Ümraniye 'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Ümraniyespor – İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor – İstanbulspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR – İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ümreniye Şehir Stadyumu'nda 14:00'da oynanacak olan mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

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