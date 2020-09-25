TFF 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Keçiörengücü maçı 25 Eylül Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.