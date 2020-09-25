Haberler TFF 1.Lig Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde sahasında 'nü ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 08:33 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 08:33
Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Adanaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Keçiörengücü maçı 25 Eylül Cuma günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

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