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derbisi Keçiören'in

Eflatun-beyazlılar, evinde ’yı (Pen) ve ’nin golleriyle mağlup etti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Ankara derbisi Keçiören'in

Ligde iki ekibinin karşılaşmasında Keçiörengücü, Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. 34. dakikada ceza sahasına sarkan Kone arkadan Tamer tarafından itilince yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. skoru değiştirdi: 1-0. 72'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen 'nin şutu kaleciden döndü, Cem kendi topunu tamamladı: 2-0.

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