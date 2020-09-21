Ligde iki Ankara ekibinin karşılaşmasında Keçiörengücü, Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. 34. dakikada ceza sahasına sarkan Kone arkadan Tamer tarafından itilince yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Burak Aydın skoru değiştirdi: 1-0. 72'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cem Ekinci'nin şutu kaleciden döndü, Cem kendi topunu tamamladı: 2-0.
Ankara derbisi Keçiören'in
Eflatun-beyazlılar, evinde Ankara’yı Burak Aydın (Pen) ve Cem Ekinci’nin golleriyle mağlup etti
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50