Ankara derbisi Keçiören'in

Ligde iki Ankara ekibinin karşılaşmasında Keçiörengücü, Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek ikide iki yaptı. 34. dakikada ceza sahasına sarkan Kone arkadan Tamer tarafından itilince yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Burak Aydın skoru değiştirdi: 1-0. 72'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cem Ekinci'nin şutu kaleciden döndü, Cem kendi topunu tamamladı: 2-0.