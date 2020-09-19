Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Tuzlaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Balıkesirspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

TUZLASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Tuzlaspor - Balıkesirspor maçıının hakemi Murat Erdoğan oldu.