Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bursaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynancak olan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.