Haberler TFF 1.Lig Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde sahasında 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:26 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 09:27
Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bursaspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ALTINORDU - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Stadyumu'nda oynancak olan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

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