Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş resmen LASK Linz'de! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş resmen LASK Linz'de!

Eskişehirsporlu resmen 'de!

Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş resmen LASK Linz'de!

1. ekiplerinden 'da forma giyen 17 yaşındaki santfor , 300 bin euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında ekibi 'e oldu.

'un 17 yaşındaki santrforu , ekiplerinden 'a oldu.

1. ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç futbolcunun transferine ilişkin, "Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek. Avusturya LASK takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbolcunun 300 bin euro karşılığında transfer edildiği belirtilen açıklamada, Eskişehirspor Kulübünün bonuslarla birlikte oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay alacağı kaydedildi.

Metehan Altunbaş, geçen sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştı.

  1. 10.09.2020
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