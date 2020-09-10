Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş resmen LASK Linz'de!
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen 17 yaşındaki santfor Metehan Altunbaş, 300 bin euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında Avusturya ekibi LASK Linz'e transfer oldu.
Eskişehirspor'un 17 yaşındaki santrforu Metehan Altunbaş, Avusturya ekiplerinden LASK'a transfer oldu.
TFF 1. Lig ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç futbolcunun transferine ilişkin, "Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek. Avusturya LASK takımına transfer olan evladımıza, yeni yolculuğunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Futbolcunun 300 bin euro karşılığında transfer edildiği belirtilen açıklamada, Eskişehirspor Kulübünün bonuslarla birlikte oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 15 pay alacağı kaydedildi.
Metehan Altunbaş, geçen sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştı.
- 10.09.2020
- Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...
- James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay
- Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor
- D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi
- Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirsporlu Metehan Altunbaş resmen LASK Linz'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.