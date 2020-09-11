TFF 1. Lig derbi maçla açılıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig derbi maçla açılıyor

1. derbi maçla açılıyor

TFF 1. Lig derbi maçla açılıyor

1. 'de 2020-2021 sezonu heyecanı, bugün oynanacak olan Menemenspor-Altınordu arasındaki derbisiyle start alıyor.

1. 'de 2020-2021 sezonu heyecanı, bugün oynanacak olan Menemenspor-Altınordu arasındaki derbisiyle start alıyor. Menemen İlçe Stadı'nda, ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Menemen'deki mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
  1. 11.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig derbi maçla açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA