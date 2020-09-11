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11 Eylül 2020, Cuma
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Samsun’da müjdesi

Samsun’da Tomane müjdesi

, daha önceden anlaşmaya vardığı ancak arada ufak pürüzlerin kaldığı ekibi Kızılyıldız'dan Portekizli golcü 'de mutlu sona ulaştı.

, daha önceden anlaşmaya vardığı ancak arada ufak pürüzlerin kaldığı ekibi Kızılyıldız'dan Portekizli golcü 'de mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki santrforun, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül'deki maçının ardından Samsun'a geleceği duyuruldu.
  1. 11.9.2020
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