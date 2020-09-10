Adanaspor'da yeni teknik direktör Fatih Akyel! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi

'da yeni !

Adanaspor'da yeni teknik direktör Fatih Akyel!

1. ekiplerinden , son olarak 2. Lig ekibi Gümüşhanespor'u çalıştıran ile anlaşmaya sağlandığını resmen duyurdu.

1'inci ekiplerinden , ile anlaştı.

Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel, turuncu beyazlı takımımızın başına getirilmiştir" denildi.

  1. 10.09.2020
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