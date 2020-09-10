Adanaspor'da yeni teknik direktör Fatih Akyel!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, son olarak 2. Lig ekibi Gümüşhanespor'u çalıştıran teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmaya sağlandığını resmen duyurdu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaştı.
Adanaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel, turuncu beyazlı takımımızın başına getirilmiştir" denildi.
- 10.09.2020
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