Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig kulübünün ismi değişti! Resmen açıklandı

'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu

1. Lig ekibi , isim değişikliğine gitti. TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Osmanlıspor yeni sezonda 'Ankaraspor' ismiyle mücadele edecek.

1. Lig ekibi 'un ismi yeniden Ankaraspor oldu.

sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.

Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 15:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA