Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, isim değişikliğine gitti. TFF'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre; Osmanlıspor yeni sezonda 'Ankaraspor' ismiyle mücadele edecek.
TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi. Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi.
Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek. Takımın ismi 2014'te Osmanlıspor olmuştu.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 15:28
- Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu
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