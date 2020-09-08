Bandırmaspor 2.03'lük dev forvet Lacina Traore ile anlaştı
Son dakika transfer haberi... TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2.03'lük dev golcü Lacina Traore ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma'da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi.
LACINA TRAORE KİMDİR?
1990 yılında Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen Lacina Traore, kariyerinde birçok takımda forma giydi. Son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynayan 30 yaşındaki golcü, bir dönem Monaco, Everton ve CSKA Moskova takımlarında da görev yapmıştı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 09:27
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