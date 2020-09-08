Bandırmaspor 2.03'lük dev forvet Lacina Traore ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma'da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.'' dedi.

LACINA TRAORE KİMDİR?

1990 yılında Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen Lacina Traore, kariyerinde birçok takımda forma giydi. Son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynayan 30 yaşındaki golcü, bir dönem Monaco, Everton ve CSKA Moskova takımlarında da görev yapmıştı.