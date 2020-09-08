Alt liglerden haberler (08.09.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....
GÖKOĞLAN VAN'A GİTTİ
TFF 2. Lig ekibi Vanspor, son olarak Zonguldak Kömürspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan ile anlaştı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
ERZİNCANSPOR ÖZGEN'İ KAPTI
TFF 2. Lig'in yeni temsilcisi 24 Erzincanspor tecrübeli golcü Abdulkadir Özgen ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kırşehir Belediyesi'nde top koşturuyordu. 2. Lig Kırmızı Grup'ta ocak ayından mart ayına kadar 7 müsabakaya çıkan Abdulkadir Özgen 1 kez fileleri sarsabilmişti.
TURGUTLU'YA GURBETÇİ BEK
Beş yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor geçen sezon Adanaspor'da forma giyen Marvin Sinan Büyüksakarya'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki sağ bek, Almanya'da Wiedenbrück ve VfR Aalen formalarını da giydi. Geçen sezon Çukurova ekibinde 17 maçta 1 asist yaptı.
BERGAMA'DA 3 İMZA BİRDEN
TFF 3. Lig'e dönen Bergama, üç imza attırdı. Son 2 haftayı hareketli geçiren kırmızı-lacivertliler, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki sağ kanat Halil İbrahim Kaya, Karakoçan'dan 25 yaşındaki kaleci Ögün Karakaya ve Karaköprü'den 26 yaşındaki ön libero Ahmet Mümin Papaker'i kaptı.
ALPAY KOÇAKLI SAKARYASPOR'DA
TFF 2. Lig'in yeni yüzü Sakaryaspor, geçen sezon Giresunspor forması giyen kanat oyuncusu Alpay Koçaklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde 63 maça çıkarken; 7 kez fileleri sarstı ve 2 asist yaptı.
MUSTAFA MURAT USLU ÜMRANİYE'DE
Bu sezona flaş transferlerle giren Ümraniyespor, Altay'dan ayrılan tecrübeli sağ bek Mustafa Murat Uslu ile prensipte el sıkıştı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 15 maçta 1 gol atmıştı. İstanbul temsilcisi, 15. transferini gerçekleştirecek.
KIZILCABÖLÜK'TE 3 AYRILIK YAŞANDI
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölük; Ali Helvacı, Alper Hamdi Bayraktar ve Selçuk Çalışır ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Takımın en tecrübeli isimlerinden Ali Helvacı 117 maçta, Selçuk 14, Alper Hamdi ise 21 müsabakada forma giymişti.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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