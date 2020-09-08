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08 Eylül 2020, Salı
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Alt liglerden haberler (08.09.2020)

Alt liglerden haberler (08.09.2020)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar....

GÖKOĞLAN VAN'A GİTTİ
TFF 2. Lig ekibi Vanspor, son olarak Kömürspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Yiğit Gökoğlan ile anlaştı. Bir dönem 'da da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

ERZİNCANSPOR ÖZGEN'İ KAPTI
2. Lig'in yeni temsilcisi 24 Erzincanspor tecrübeli golcü ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Belediyesi'nde top koşturuyordu. 2. Lig 'ta ocak ayından mart ayına kadar 7 müsabakaya çıkan Abdulkadir Özgen 1 kez fileleri sarsabilmişti.

TURGUTLU'YA GURBETÇİ BEK
Beş yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor geçen sezon Adanaspor'da forma giyen Marvin Sinan Büyüksakarya'yı renklerine bağladı. 25 yaşındaki sağ bek, Almanya'da Wiedenbrück ve VfR Aalen formalarını da giydi. Geçen sezon Çukurova ekibinde 17 maçta 1 asist yaptı.

BERGAMA'DA 3 İMZA BİRDEN
TFF 3. Lig'e dönen Bergama, üç imza attırdı. Son 2 haftayı hareketli geçiren kırmızı-lacivertliler, Galatasaray altyapısından 19 yaşındaki sağ kanat Halil İbrahim Kaya, Karakoçan'dan 25 yaşındaki kaleci Ögün Karakaya ve Karaköprü'den 26 yaşındaki ön libero Ahmet Mümin Papaker'i kaptı.

ALPAY KOÇAKLI SAKARYASPOR'DA
TFF 2. Lig'in yeni yüzü Sakaryaspor, geçen sezon Giresunspor forması giyen kanat oyuncusu Alpay Koçaklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde 63 maça çıkarken; 7 kez fileleri sarstı ve 2 asist yaptı.

MUSTAFA MURAT USLU ÜMRANİYE'DE
Bu sezona flaş transferlerle giren Ümraniyespor, Altay'dan ayrılan tecrübeli sağ bek Mustafa Murat Uslu ile prensipte el sıkıştı. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 15 maçta 1 gol atmıştı. İstanbul temsilcisi, 15. transferini gerçekleştirecek.

KIZILCABÖLÜK'TE 3 AYRILIK YAŞANDI
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölük; , Bayraktar ve Selçuk Çalışır ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Takımın en tecrübeli isimlerinden Ali Helvacı 117 maçta, Selçuk 14, Alper Hamdi ise 21 müsabakada forma giymişti.

  1. 8.9.2020
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