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08 Eylül 2020, Salı
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Zengin Altay!

Zengin Altay!

Kurduğu bol alternatifli kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Altay, Demir’den ayrılan Erkan’ı istiyor

Yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğu çok istediğini gösteren İzmir ekibi Altay, gözünü ligin tecrübeli yıldızı 'e çevirdi. 35 yaşındaki futbolcu dün ile yollarını ayırdığını açıklarken, siyah-beyazlılar hemen futbolcuyla görüşme talebinde bulundu. Geçen sezon 27 maça çıkan Erkan Zengin, 12 gol atarken 16 asist yaptı ve toplam 28 gole direkt katkı sağladı. Oynadığı takımları şampiyonluk potasına sokan Erkan Zengin, 1. Lig'in en kaliteli futbolcuları arasında yer alıyor. Quaresma'yı kadroya katamayan Altay, Erkan'ı getirerek pastanın üzerindeki çileği koyacak.

  1. 8.9.2020
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