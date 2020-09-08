Zengin Altay!
Kurduğu bol alternatifli kadroyla şampiyonluğu hedefleyen Altay, Demir’den ayrılan Erkan’ı istiyor
Yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğu çok istediğini gösteren İzmir ekibi Altay, gözünü ligin tecrübeli yıldızı Erkan Zengin'e çevirdi. 35 yaşındaki futbolcu dün Adana Demirspor ile yollarını ayırdığını açıklarken, siyah-beyazlılar hemen futbolcuyla görüşme talebinde bulundu. Geçen sezon 27 maça çıkan Erkan Zengin, 12 gol atarken 16 asist yaptı ve toplam 28 gole direkt katkı sağladı. Oynadığı takımları şampiyonluk potasına sokan Erkan Zengin, 1. Lig'in en kaliteli futbolcuları arasında yer alıyor. Quaresma'yı kadroya katamayan Altay, Erkan'ı getirerek pastanın üzerindeki çileği koyacak.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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