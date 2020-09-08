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08 Eylül 2020, Salı
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Yeşil-beyazlılar kemik kadroyu korumak istiyor

Yeşil-beyazlılar kemik kadroyu korumak istiyor

tahtası kapalı olan ; , Serdar Özkan, Onur Atasayar, Recep Aydın, Burak Altıparmak Cüneyt Köz ve Aykut Akgün’ü tuttu.

Yeni sezon öncesi tahtası kapalı olan , 7 futbolcusunu elinde tuttu. 30 Eylül'e kadar yasağı kaldırmak isteyen yeşil-beyazlıların 46 milyon TL'ye ihtiyacı var. Başkan Erkan Kamat'ın son olarak Aykut Akgün ile görüşerek anlaştığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu, önceki alacaklarını talep ederken, maaşında iyileştirme isteği de kabul gördü. Geçen sezon sonu opsiyonu 1 yıl uzayan tecrübeli ön libero da böylece takımda kaldı.

BAŞKAN KAMAT ARAYIŞTA
Timsah'ta Başkan Erkan Kamat daha önce sol bek Onur Atasayar, iki orta saha Recep Aydın ve Burak Altıparmak ile stoper Cüneyt Köz'le el sıkışmıştı. Ayrıca sözleşmeleri devam eden ve maaşını alamamasına rağmen ihtarname çekmeyen Serdar Özkan ile da yeni sezonda takımda olacak. Başkan Kamat'ın camianın önde gelen isimleriyle görüşerek transfer tahtasını açmak için uğraştığı öğrenildi.


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Özer Hurmacı geçen sezon Adana Demir maçı öncesi takımda kriz çıkarmıştı. Ancak bu sezon da kalması bekleniyor.

  1. 8.9.2020
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