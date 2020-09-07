Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da flaş ayrılık! Resmen açıkladı

'dan ayrıldığını açıkladı!

Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Gelecek sezonki hedefini olarak belirleyen 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu.

Erkan Zengin'in yaptığı açıklama şu şekilde:
Bügün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımıza @MuratSancakMt ve@metinkorkmaz404 abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim.. Saygılar.

  1. 07.09.2020
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