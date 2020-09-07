Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da deneyimli futbolcu Erkan Zengin sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.
Gelecek sezonki hedefini Süper Lig olarak belirleyen Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Deneyimli futbolcu Erkan Zengin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu.
Erkan Zengin'in yaptığı açıklama şu şekilde:
Bügün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımıza @MuratSancakMt ve@metinkorkmaz404 abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim.. Saygılar.
- 07.09.2020
- Fenerbahçe'den Kumpas Davası açıklaması: Kaçmaya çalışırken yakalandılar
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Okay Yokuşlu bombası! İkna edildi
- Son dakika: Galatasaray'dan flaş transfer paylaşımı... Etebo biletini aldı geliyor!
- 2020 KYK burs, kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Nabil Dirar'dan transfer kararı! Yönetimle görüştü ve...
- Sergen Yalçın transfer listesindeki oyuncuları açıkladı!
- Sergen Yalçın: Balotelli transferine onay vermedim
- Galatasaray Nijeryalı orta saha Etebo ile anlaşmaya vardı
- Turgay Demir'den Falcao iddiası! "Bu sezon..."
- Turgay Demir: Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Kalinic ama Aboubakar ve Koita'yla da temas var
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
- Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu paylaşımı taraftarı şaşırttı! "Yeter artık..."
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilmecesi! O fotoğraf...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! 7 isim...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.