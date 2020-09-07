Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Gelecek sezonki hedefini Süper Lig olarak belirleyen Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Deneyimli futbolcu Erkan Zengin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu.

Erkan Zengin'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Bügün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımıza @MuratSancakMt ve@metinkorkmaz404 abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim.. Saygılar.