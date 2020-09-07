Altınordu bir milyon istedi
Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına devam eden kulüplerden Konyaspor, Altınordu'dan istediği Oğulcan Ülgün ve Kerim Alıcı için yapılan teklife olumsuz yanıt aldı. İşte detaylar ve alt liglerde yaşanan son gelişmeler...
Altınordu transferin gözde isimleri Oğulcan Ülgün ve Kerim Alıcı'yı Konyaspor'a vermedi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın iki oyuncu için 700 bin Euro bonservis teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Özkan'ın 1 milyon Euro ve sonraki satışından pay istediği bildirildi.
BODRUM'DA İMZA ŞOV
Bodrumspor, Antalyaspor'dan 6 isme imza attırdı. 19 yaşındaki üç isimden golcü Mikail Başar, stoperler Batuhan Berkay Fındık ve Cengiz Demir ile 20 yaşındaki sol kanat Cenk Şen, 21 yaşındaki orta saha Sergen Yatağan ve 22'lik Harun Kavaklıdere transfer edildi.
GELİŞİME AÇIK FUTBOLCULAR
Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, forma rekabetine katılacak gençlerden umutlu olduğunu belirterek, "İlyas, Burak, Batuhan, Caner, Özkan, Oğuz ve Berat'ın bu sezon ekibimizin önemli parçalarından olacağına inanıyorum. Gelişime açık futbolcular" dedi.
- 7.9.2020
- Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...
- Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
- Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Falcao'dan ayrılık açıklaması! "Sözleşmem..."
- Arda Turan'dan sonra o da boş mukaveleye imza atmaya hazır!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu bir milyon istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.