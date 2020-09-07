Altınordu bir milyon istedi

Altınordu transferin gözde isimleri Oğulcan Ülgün ve Kerim Alıcı'yı Konyaspor'a vermedi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın iki oyuncu için 700 bin Euro bonservis teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Özkan'ın 1 milyon Euro ve sonraki satışından pay istediği bildirildi.

BODRUM'DA İMZA ŞOV

Bodrumspor, Antalyaspor'dan 6 isme imza attırdı. 19 yaşındaki üç isimden golcü Mikail Başar, stoperler Batuhan Berkay Fındık ve Cengiz Demir ile 20 yaşındaki sol kanat Cenk Şen, 21 yaşındaki orta saha Sergen Yatağan ve 22'lik Harun Kavaklıdere transfer edildi.

GELİŞİME AÇIK FUTBOLCULAR

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, forma rekabetine katılacak gençlerden umutlu olduğunu belirterek, "İlyas, Burak, Batuhan, Caner, Özkan, Oğuz ve Berat'ın bu sezon ekibimizin önemli parçalarından olacağına inanıyorum. Gelişime açık futbolcular" dedi.