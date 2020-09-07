Altınordu bir milyon istedi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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bir milyon istedi

Altınordu bir milyon istedi

'in yanı sıra alt liglerde de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarına devam eden kulüplerden , 'dan istediği ve için yapılan teklife olumsuz yanıt aldı. İşte detaylar ve alt liglerde yaşanan son gelişmeler...

transferin gözde isimleri ve 'yı 'a vermedi. Başkan 'ın iki oyuncu için 700 bin Euro bonservis teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Özkan'ın 1 milyon Euro ve sonraki satışından pay istediği bildirildi.

BODRUM'DA İMZA ŞOV
Bodrumspor, 'dan 6 isme imza attırdı. 19 yaşındaki üç isimden golcü Mikail Başar, stoperler Batuhan Berkay Fındık ve ile 20 yaşındaki sol kanat Cenk Şen, 21 yaşındaki orta saha Sergen Yatağan ve 22'lik Harun Kavaklıdere edildi.

GELİŞİME AÇIK FUTBOLCULAR
Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, forma rekabetine katılacak gençlerden umutlu olduğunu belirterek, "İlyas, Burak, Batuhan, Caner, Özkan, Oğuz ve Berat'ın bu sezon ekibimizin önemli parçalarından olacağına inanıyorum. Gelişime açık futbolcular" dedi.

  1. 7.9.2020
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