Ognjen Ozegevic Adanaspor’a!

Yeni sezonda küme düşme korkusu yaşamak isteyen Adanaspor gözünü Almanya'ya çevirdi. Turuncu-beyazlılar, Bundesliga ekibi Darmstadt ile yollarını ayıran Sırp santrfor Ognjen Ozegovic ile görüşmelerde son aşamaya geldi. 26 yaşındaki golcüyle kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. Geçen sezon 16 maça çıkan Ozegovic, 3 gol atarken 5 de asist yaptı. Ozegovic'in imza parasıyla birlikte 350 bin Euro istediği öğrenildi. Adana'nın miktarı daha düşük tuttuğu ve pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. Ozegovic 1 kez de milli takımda oynadı.

MUHAMMED ŞURA, EROK'TA

TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, Boluspor'un ön libero oyuncusu Muhammed Şura Çetin'i 1 yıllık kiraladı. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 maçta bin 106 dakika sahada kalırken 1 kez fileleri sarstı. Muhammed, Esenler Erok'ta çok çalışacağını ifade etti.

EMRE NASUH, TURGUTLU'DA

TFF 2. Lig'e yeni yükselen Turgutluspor, transferde Fenerbahçe'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladı. Turgutluspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Emre Nasuh, "Şimdi savaşma vakti. Turgutlu'nun başarısı için her şeyi yapacağım" dedi.

TOMANE SAMSUN'A 18 EYLÜL'DE GELİYOR

Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor'un anlaştığı Kızılyıldız'ın golcüsü Tomane'nin geliş tarihi belli oldu. 27 yaşındaki golcü, Kızılyıldız'ın 16 Eylül'de Omanya ile yapacağı Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynamak için izin istediği öğrenildi. Yönetimin de teklifi kabul ettiği ve oyuncunun en erken Oğulcan Ülgün Kerim Alıcı 18 Eylül'de geleceği kaydedildi.