Ognjen Ozegevic Adanaspor’a!
Turuncu-beyazlılar, Darmstadt ile yollarını ayıran Sırbistanlı golcü Ognjen Ozegovic ile dirsek temasında. Görüşmeler son aşamada. İşte detaylar...
Yeni sezonda küme düşme korkusu yaşamak isteyen Adanaspor gözünü Almanya'ya çevirdi. Turuncu-beyazlılar, Bundesliga ekibi Darmstadt ile yollarını ayıran Sırp santrfor Ognjen Ozegovic ile görüşmelerde son aşamaya geldi. 26 yaşındaki golcüyle kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. Geçen sezon 16 maça çıkan Ozegovic, 3 gol atarken 5 de asist yaptı. Ozegovic'in imza parasıyla birlikte 350 bin Euro istediği öğrenildi. Adana'nın miktarı daha düşük tuttuğu ve pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. Ozegovic 1 kez de milli takımda oynadı.
MUHAMMED ŞURA, EROK'TA
TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor, Boluspor'un ön libero oyuncusu Muhammed Şura Çetin'i 1 yıllık kiraladı. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 maçta bin 106 dakika sahada kalırken 1 kez fileleri sarstı. Muhammed, Esenler Erok'ta çok çalışacağını ifade etti.
EMRE NASUH, TURGUTLU'DA
TFF 2. Lig'e yeni yükselen Turgutluspor, transferde Fenerbahçe'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nasuh'u kiraladı. Turgutluspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Emre Nasuh, "Şimdi savaşma vakti. Turgutlu'nun başarısı için her şeyi yapacağım" dedi.
TOMANE SAMSUN'A 18 EYLÜL'DE GELİYOR
Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor'un anlaştığı Kızılyıldız'ın golcüsü Tomane'nin geliş tarihi belli oldu. 27 yaşındaki golcü, Kızılyıldız'ın 16 Eylül'de Omanya ile yapacağı Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynamak için izin istediği öğrenildi. Yönetimin de teklifi kabul ettiği ve oyuncunun en erken Oğulcan Ülgün Kerim Alıcı 18 Eylül'de geleceği kaydedildi.
- 7.9.2020
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti
- Fenerbahçe'de Muriqi sonrası plan belli! 2 yolcu 4 transfer
- Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi ortalığı karıştırdı! AEK'dan Livaja'ya...
- Son dakika haberleri: Fred transferinde ortalık karıştı! Galatasaray ve transfer...
- Süper Lig'i sallayan transfer Beşiktaş'tan! En değerlisi...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ognjen Ozegevic Adanaspor’a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.