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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Ozegevic Adanaspor’a!

Ognjen Ozegevic Adanaspor’a!

Ognjen Ozegevic Adanaspor’a!

, Darmstadt ile yollarını ayıran Sırbistanlı golcü ile dirsek temasında. Görüşmeler son aşamada. İşte detaylar...

Yeni sezonda küme düşme korkusu yaşamak isteyen Adanaspor gözünü 'ya çevirdi. , Bundesliga ekibi Darmstadt ile yollarını ayıran Sırp santrfor ile görüşmelerde son aşamaya geldi. 26 yaşındaki golcüyle kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. Geçen sezon 16 maça çıkan Ozegovic, 3 gol atarken 5 de asist yaptı. Ozegovic'in imza parasıyla birlikte 350 bin Euro istediği öğrenildi. Adana'nın miktarı daha düşük tuttuğu ve pazarlıkların son aşamaya geldiği kaydedildi. Ozegovic 1 kez de milli takımda oynadı.

MUHAMMED ŞURA, EROK'TA
TFF 3. Lig ekibi Erokspor, 'un ön libero oyuncusu Çetin'i 1 yıllık kiraladı. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 maçta bin 106 dakika sahada kalırken 1 kez fileleri sarstı. Muhammed, Esenler Erok'ta çok çalışacağını ifade etti.

EMRE NASUH, TURGUTLU'DA
TFF 2. Lig'e yeni yükselen , transferde 'nin geçen sezon profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre 'u kiraladı. Turgutluspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Emre Nasuh, "Şimdi savaşma vakti. Turgutlu'nun başarısı için her şeyi yapacağım" dedi.

TOMANE SAMSUN'A 18 EYLÜL'DE GELİYOR
Süper Lig'e yükselmek isteyen Samsunspor'un anlaştığı Kızılyıldız'ın golcüsü Tomane'nin geliş tarihi belli oldu. 27 yaşındaki golcü, Kızılyıldız'ın 16 Eylül'de Omanya ile yapacağı Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda oynamak için izin istediği öğrenildi. Yönetimin de teklifi kabul ettiği ve oyuncunun en erken Oğulcan Ülgün Kerim Alıcı 18 Eylül'de geleceği kaydedildi.

  1. 7.9.2020
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