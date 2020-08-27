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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Corona kabusu sürüyor! 5 futbolcu pozitif...

'da corona virüsü kabusu! 5 futbolcu...

Akhisarspor'da corona virüsü kabusu! 5 futbolcu...

Son dakika... Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kabusu sürüyor. dünyasında da birçok isimde pozitif vakaya rastlanılırken son olarak 1. ekiplerinden 'da 5 isimde virüse rastlandı.

1. ekiplerinden 'da gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası 5 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

" Takımımızda 5 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 14:46
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