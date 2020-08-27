Akhisarspor'da corona virüsü kabusu! 5 futbolcu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası 5 futbolcuda pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızda 5 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."