Q7 yola çıktı!
Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Quaresma’da sona geldik. Yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Altay, uzun süredir peşinde koştuğu Ricardo Quaresma transferinde artık mutlu sona çok yakın... Siyah-beyazlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. TRT Spor'a konuşan Bozok, "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.
ŞEHRİ ÇOK SEVDİ
Portekizli yıldızın şehri sevdiğini vurgulayan Bozok, "Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadeleriyle taraftarı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin 36 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 750 bin euro önerdiği iddia edildi. Altay, 19 yaşınaki stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon euro'ya Lyon'a satarak kulübe sıcak para girişi sağlamıştı.
- 28.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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