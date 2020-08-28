Q7 yola çıktı!

Altay, uzun süredir peşinde koştuğu Ricardo Quaresma transferinde artık mutlu sona çok yakın... Siyah-beyazlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. TRT Spor'a konuşan Bozok, "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ŞEHRİ ÇOK SEVDİ

Portekizli yıldızın şehri sevdiğini vurgulayan Bozok, "Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadeleriyle taraftarı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin 36 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 750 bin euro önerdiği iddia edildi. Altay, 19 yaşınaki stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon euro'ya Lyon'a satarak kulübe sıcak para girişi sağlamıştı.