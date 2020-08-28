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28 Ağustos 2020, Cuma
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Q7 yola çıktı!

Q7 yola çıktı!

Altay , “Quaresma’da sona geldik. Yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Altay, uzun süredir peşinde koştuğu transferinde artık mutlu sona çok yakın... Siyah-beyazlı ekibin , görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. Spor'a konuşan Bozok, "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ŞEHRİ ÇOK SEVDİ
Portekizli yıldızın şehri sevdiğini vurgulayan Bozok, "Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadeleriyle taraftarı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin 36 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 750 bin euro önerdiği iddia edildi. Altay, 19 yaşınaki stoperi Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon euro'ya 'a satarak kulübe sıcak para girişi sağlamıştı.

  1. 28.8.2020
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