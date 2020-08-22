Son dakika: Bursaspor'da 1 isimde corona virüsüne rastlandı!
Son dakika... TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası Futbol A Takımı'nda bulunan bir oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
"Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde karantina altına alınmıştır.
Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.
Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu"
- 22.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 13:41
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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