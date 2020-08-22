Son dakika: Bursaspor'da 1 isimde corona virüsüne rastlandı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Kabus sürüyor! Corona virüsü...

Son dakika: 'da 1 isimde corona virüsüne rastlandı!

Son dakika: Bursaspor'da 1 isimde corona virüsüne rastlandı!

Son dakika... 1. Lig ekiplerinden 'dan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen corona virüsü testleri sonrası A Takımı'nda bulunan bir oyuncuda pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

" A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde karantina altına alınmıştır.

Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla. Kulübü Yönetim Kurulu"

  1. 22.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 13:41
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